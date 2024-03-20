«Если меня не станет?» — последний разговор Юлии Началовой с дочерью
Дочь Юлии Началовой рассказала о последнем обещании мамы
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
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Вера Алдонина с теплом и трепетом вспоминает о маме.
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина все чаще появляется перед камерами. На популярном шоу Андрея Малахова 17-летняя девушка рассказала о последнем разговоре и обещании любимой мамы.
«Мама однажды разговорилась о том, что делать, когда ее не будет. Мы тогда были на реке в Воронежской области. Все пошли купаться, а я осталась на берегу и вдруг я слышу: «Что будешь делать, если меня не станет?» Я ей ответила: «Что за вопросы?“» — вспоминает Вера.
Также дочка футболиста Евгения Алдонина помнит и о последнем обещании Юлии, которое она не успела выполнить. Пять лет назад у Веры был концерт в школе и певица обещала обязательно его посетить. Но здоровье не позволило.
«Она заранее позвонила и сказала: „Котик, прости, я не приеду“. Я понимала ее состояние, не было обид. Все было на позитиве, ведь никто не думал о том, что будет через неделю», — отметила юная девушка.
Мама навсегда осталась в сердце Веры. Она даже пошла по ее стопам. Алдонина строит музыкальную карьеру. Она заверила, что к ее дедушке, композитору и поэту-песеннику Виктору Началову, возвращается вдохновение. Ее крестная Лариса Долина особенно верит в будущую звезду.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что разбитый горем отец Началовой до сих пор корит себя.
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