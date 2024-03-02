«Надо было удалять стопу, как у Костомарова»: разбитый горем отец Началовой до сих пор корит себя
Отец Началовой корит себя за несвоевременную госпитализации дочери
Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
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По прошествии почти пяти лет после трагедии он не может смириться с тяжелой утратой.
Отец умершей почти пять лет назад певицы Юлии Началовой не может смириться с потерей и корит себя за то, что вовремя не настоял на госпитализации дочери. Он уверен, что ее можно было спасти.
В эфире федерального телеканала композитор и аранжировщик Виктор Началов признался, что они с супругой замечали ухудшение самочувствия у дочери. Однако убедить ее обратиться к врачам не смогли.
«У нас несколько раз болела душа, мы обращались к Юле. А она: „Папа, ну что ты? Что, у тебя никогда мозоли не было? Пройдет, все хорошо“», — рассказал отец знаменитости.
Сейчас композитор упрекает себя за то, что силой не заставил дочь лечь в больницу, пока еще не было поздно. В итоге Началовой пришлось вызывать скорую, когда ей стало уже совсем плохо, и врачи не смогли ее спасти.
«Так получилось, что приехали мы как-то, она уже очень плохо себя чувствовало, у нас терпение лопнуло. Все, скорая, поехали. Но уже припоздали мы», — поделился Началов.
Отец звезды уверен, что его дочери надо было поступить так же, как это сделал Роман Костомаров. Фигурист пошел на ампутацию ряда частей конечностей и сейчас продолжает жизнь с протезами.
«Врачи там, конечно, боролись, но надо было, наверно, удалять стопу, как у Костомарова», — сетует композитор.
Между тем сам Костомаров жалеет, что согласился на ампутацию. Он признался, что согласился на операции под впечатлением от истории о Началовой, которая отказалась ампутировать палец на ноге и вскоре скончалась.
Испугавшись подобного исхода, фигурист дал согласие врачам на все необходимые меры. Однако спустя почти год после тех событий Костомаров признается, что ему приходят в голову мысли: а стоило ли прибегать к таким кардинальным методам и не лучше ли умереть целым, чем оставаться инвалидом до конца жизни.
Началову экстренно госпитализировали в марте 2019 года с осложнениями ряда хронических заболеваний, в том числе подагры. Тогда у нее развилась гангрена, но ампутировать ногу она отказалась.
Несмотря на усилия врачей, лечение не помогло. Так, 13 марта 38-летнюю звезду ввели в медикаментозную кому, а 16-го числа она скончалась от остановки сердца.
Ранее 5-tv.ru писал, как сейчас живет 16-летняя дочь умершей певицы Юлии Началовой.
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