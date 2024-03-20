Владимир Путин отметил важность укрепления обороноспособности России

Большой разговор о развитии и безопасности самой России глава государства провел с главами думских фракций. Обсудили задачи, которые Владимир Путин огласил в Послании Федеральному Собранию. Среди прочего — это поддержка семей с детьми и молодого поколения. И, конечно, независимость, в том числе технологическая. Главное, отметил президент, чтобы надежды людей, которые на днях вновь сделали свой выбор, не были обмануты.

«Надо еще раз поблагодарить граждан страны, избирателей за то. что они, понимая это, проявили такую активность особенно сейчас. Я говорил недавно, наше противник кого решил запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет. Наверняка вы тоже обратили внимание, даже представители иностранной прессы подходили к людям в сложных регионах и говорили: Вы куда идете, а вам не страшно? Взрослый человек говорит: я русский и я пойду туда, куда мне нужно идти. Понимаете? Это то, что наш противник делает, полагая добиться результата. Он добивается результата, но прямо обратного от ожидаемого, вот и все. Они не понимают, с кем имеют дело — с Россией!» — подчеркнул президент.

Глава государства особо обратил внимание парламентариев на тот факт, что теперь наступило время исполнить долг перед россиянами.

«У нас еще в жизни наших людей очень много всякой дури и несправедливости, начиная от самого низкого уровня и кончая самым высоким. Мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что вот все это прошло. Теперь мы сядем, рассядемся, как обычно, и будем там функционировать. Нет», — добавил Путин.

Он обратил внимание, что необходимо обновление в подходах к решению задач в целом. Особенно важно по тем, что были поставлены в начале года.