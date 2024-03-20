Американская помощь киевскому режиму начала задерживаться. Однако власти Штатов всеми силами уговаривают политиков и народ не отказываться от поддержки Незалежной.

США важно помогать Украине в борьбе с Россией, так как речь идет о чести и безопасности самих Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии.

По словам генерала армии США, положение у ВСУ на фронте сейчас является крайне опасным, уже стоит вопрос о существовании Украины как государства. Поэтому Штаты должны оказать помощь киевскому режиму.

«Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой. Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — передает слова Остина Reuters.

Конгресс США все еще не согласовал очередной пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов, однако демократы сумели протолкнуть инициативу об отправке Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США предлагают новый вариант помощи Украине. В чем нюанс?