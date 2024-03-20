Настрой на сотрудничество: Моди поздравил Путина с победой на выборах
Премьер Индии Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах
Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Собеседники подтвердили, что планируют развивать взаимодействие России и Индии в рамках ШОС и БРИКС.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии. Нарендра Моди поздравил нашего президента с уверенной победой на выборах.
Они обсудили также международную повестку, в частности ситуацию вокруг Украины и дальнейшее взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
Кроме того, Путин и Моди в ходе беседы подчеркнули — сейчас динамично развиваются связи между Россией и Индией в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также в сферах энергетики и транспорта.
Ранее 5-tv.ru писал, что лидеры государств со всего мира продолжают поздравлять Путина с победой.
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