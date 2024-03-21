«Вес может вернуться»: хирург рассказал об операции дочери Пригожина

Эксперт рассказал, был ли смысл в этой операции.

Дочь Иосифа Пригожина в эфире федерального телеканала рассказала, что во время беременности набрала много лишних килограммов и никак не могла похудеть.

По этой причине Даная Пригожина решилась на операцию по уменьшению желудка. Операция длилась пять часов и стоила девушке миллион рублей. О том, насколько были оправданы такие траты, и может ли лишний вес вернуться обратно, рассказал пластический хирург Александр Вдовин для издания «Страсти».

Специалист предположил, что Данае сделали бариатрическую операцию. Такие операции могут уменьшать объем желудка или перестраивать кишечник для сокращения его высасывающей поверхности.

Однако врач предостерег всех, кто захочет провести эту операцию, сказав, что решение о ее проведении должна принимать целая группа специалистов, в числе которых есть гастроэнтеролог, эндокринолог, хирург и даже психолог. До этого пациент должен пройти комплексное обследование.

Вдовин подчеркнул, что его специализация не позволяет ему давать более расширенные комментарии. Но он отметил, что часто после бариатрической операции нужна помощь как раз пластического хирурга. Поскольку, когда человек резко худеет, то потом приходится убирать излишки кожи.

Специалист также отметил, что лишний вес может с легкостью вернуться, если человек снова начнет много есть.

«Из других способов быстро похудеть могу отметить прием известного препарата от диабета. В его использовании также призналось много звезд шоу-бизнеса. Но этот метод чреват побочными действиями, поэтому человеку без диабета следует принимать его исключительно под строгим контролем специалиста», — предупреждает врач.

Врач напомнил, что похудеть можно также с помощью спорта и диет, хоть это и долго. В таком случае человеку придется взять себя в руки и полностью перестроить свой образ жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему нельзя худеть с помощью Великого поста.

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