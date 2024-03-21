В России для инфоцыган и блогеров могут ввести отдельное наказание в УК РФ

В России могут ввести отдельное наказание для блогеров, коучей и инфоцыган. Как сообщают «Известия», законодатели планируют внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс и КоАП РФ.

Госдума обсудит вопросы совершенствования законодательства в информационной сфере на ближайшем заседании рабочей группы, которое состоится 21 марта. Инициатива предполагает добавление новой уголовной статьи «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».

«Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным, что он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность», — считает депутат Яна Лантратова.

Последние годы в России рассматривалось сразу несколько громких уголовных дел в отношении известных блогеров, среди которых — «королева марафонов» Елена Блиновская, криптопредпринимательница и блогер Валерия Фидякина (Битмама), а также коуч и блогер Аяз Шабутдинов.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что блогер Лерчек подала на развод с мужем.