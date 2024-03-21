Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%. Об этом сообщает председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Таким образом, участие в голосовании на выборах главы государства приняли 87 миллионов 576 тысяч 75 избирателей.

Итоги подвели на заседании ЦИК РФ 21 марта 2024 года.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.

Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что ВЦИОМ узнал отношение россиян к прошедшим выборам.