ЦИК России: явка на выборах президента составила 77,49%

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Итоги подвели на заседании комиссии 21 марта.

ЦИК России: явка на выборах президента составила 77,49%

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Тема:
Выборы президента России 2024

Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%. Об этом сообщает председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Таким образом, участие в голосовании на выборах главы государства приняли 87 миллионов 576 тысяч 75 избирателей.

Итоги подвели на заседании ЦИК РФ 21 марта 2024 года.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.

Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что ВЦИОМ узнал отношение россиян к прошедшим выборам.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

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