Наживались на наводнении: еще два депутата Тулуна стали фигурантами дела о мошенничестве

Ранее на финансовых махинациях поймали мэра и вице-мэра.

Еще два депутата городской думы Тулуна стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с разрушительным потопом в 2019 году.

Один из депутатов незаконно получил соцвыплаты за жилье — более семи миллионов рублей. Второй также незаконно завладел квартирой из госфонда, которая стоит больше четырех с половиной миллионов, и собирался получить еще одну по подложным документам.

И это уже целая череда задержаний в Тулуне. Ранее на финансовых махинациях поймали мэра и вице-мэра Тулуна.