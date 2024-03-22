Наживались на наводнении: еще два депутата Тулуна стали фигурантами дела о мошенничестве
В Тулуне задержаны еще двое депутатов по делу о мошенничестве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Ранее на финансовых махинациях поймали мэра и вице-мэра.
Еще два депутата городской думы Тулуна стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с разрушительным потопом в 2019 году.
Один из депутатов незаконно получил соцвыплаты за жилье — более семи миллионов рублей. Второй также незаконно завладел квартирой из госфонда, которая стоит больше четырех с половиной миллионов, и собирался получить еще одну по подложным документам.
И это уже целая череда задержаний в Тулуне. Ранее на финансовых махинациях поймали мэра и вице-мэра Тулуна.
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