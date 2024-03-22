Опасная весна: россиян предупредили о «пыльцевых бурях»

Уже в ближайшие недели ожидается активное цветение растений. Как аллергикам пережить этот сложный период?

Россиян предупредили о новой весенней опасности — «пыльцевых бурях». Из-за высокой влажности и обильных снегопадов зимой растения, и особенно деревья, в ближайшие недели начнут выделять огромное количество пыльцы. Людям, подверженным аллергиям, придется крайне непросто.

Но Институт иммунологии уже вовсю тестирует и новую вакцину. Сегодня в МИЦ «Известия» специалисты рассказал, когда она поступит в продажу.

«У нас закончились доклинические исследования успешно, доказана эффективность и безопасность этой вакцины в клинических исследованиях. В октябре–ноябре будет первая-вторая фаза клинических исследований, в 2025 году предусматривается регистрация этой вакцины, и в гражданские обороты она поступит при благополучных исследованиях. Мы надеемся, что они будут успешные в 2026 году», — рассказала главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Илина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать аллергикам этой весной, чтобы пережить цветение.