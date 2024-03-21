«И вечера оперы, и балет»: Захарова о том, какую роль в ее жизни играет искусство

Дипломат рассказала о своем детстве, в котором всегда присутствовали культурные мероприятия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как ее детство было тесно связано с культурной деятельностью. Об этом она призналась на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре.

Ее отец дипломат Владимир Юрьевич Захаров занимался вопросами культурного сотрудничества в Пекине.

«Папа брал меня на работу, которая была связана с организацией гастролей наших отечественных исполнителей. В середине 80-х это были советские артисты. Я впервые увидела балерину Наталью Бессмертную, когда была еще совсем ребенком», — с теплотой вспоминает Мария.

Спустя много лет Мария Захарова приняла эстафету своего отца и совмещала информационную работу в Нью-Йорке с развитием культурно-гуманитарных связей совместно с российским генконсульством. Она организовала большое количество мероприятий в постпредстве России.

«Были и вечера оперы, когда приезжали звезды Большого театра и устраивали концерты, все 15 стран присутствовали на этом концерте. То же самое было с гастролями нашего балета. Весь Совет Безопасности ходил и смотрел по российскому приглашению балет», — отмечает Захарова.

Дипломат рассказала, что с малых лет любит классическое искусство и до сих пор с удовольствием посещает различные представления. Благодаря работе у Марии есть возможность регулярно принимать участие в культурно-гуманитарных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова призвала Лондон не лезть в выборы в России.