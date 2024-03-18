«Что там с Кейт Миддлтон?» — Захарова привала Лондон не лезть в выборы в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Захарова призвала главу британского Минобороны искать Миддлтон и не лезть к РФ

«Что там с Кейт Миддлтон?» — Захарова привала Лондон не лезть в выборы в России

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

У британцев своих дел по горло, считает дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Лондон заниматься своими делами, а не лезть к России. Так она отреагировала она заявление главы Минобороны Великобритании Гранта Шеппса о «сворованных» российских выборах.

В своем Telegram-канале российский дипломат поделилась высказыванием Шаппса. Тот сказал, что президент России Владимир Путин якобы «своровал выборы», но Украину у него украсть не получится. Британский министр анонсировал наращивание поставок Киеву, чтобы «остановить воровство». Для этого, также, считает он, необходимо противодействовать «диктаторам и автократам».

Захарова же ответила, что Россия ни у кого ничего не крала, она лишь не отдавала своего, что и вызывает бешенство у тех, кто привык отбирать по праву «исключительности».

«Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», — обратилась к главе Минобороны Великобритании Захарова

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова отреагировала на исчезновение Кейт Миддлтон и объяснила, почему ее не могут найти.

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