Стилиста Карину Нигай застали за страстными поцелуями с новым бойфрендом

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 20 0

Карина Нигай появилась на публике с новым парнем Никитой Мазепиным

Стилиста Карину Нигай застали за страстными поцелуями с новым бойфрендом

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Молодой человек оказался известным автогонщиком.

Эксперт в мире моды — стилист и блогер Карина Нигай появилась на публике со своим новым бойфрендом, российским гонщиком Никитой Мазепиным, выступавшим в чемпионате мира «Формулы-1» в команде «Хаас» в сезоне 2021 года. Об этом сообщает Super.ru.

Блогер устроила вечеринку в честь своего 31-летия. Влюбленные перед фотографами и приглашенными гостями даже не пытались скрывать своих чувств. Сначала они просто обнимались, а потом и вовсе страстно поцеловались.

До Мазепина фэшн-блогер встречалась с Владиславом Крамским, но, по словам Нигай, молодой человек использовал ее для своих целей. Их отношения перешли в бизнес-партнерство. Кстати, Карина уже была замужем. В браке с бизнесменом Вадимом Семеновым они прожили целых восемь лет. У Карины есть от него ребенок — сын Кирилл.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Карина Нигай рассказала о любимом сочетании цветов в интерьере.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

19:40
Российские РВСН выведут полки ПГРК «Ярс» на полевые позиции
19:29
Стилиста Карину Нигай застали за страстными поцелуями с новым бойфрендом
19:18
«Мы понимаем»: на Украине подтвердили призывы США прекратить удары по российским НПЗ
19:07
В Пентагоне заявили, что ВСУ вынуждены отступить по нескольким направлениям
18:56
«Не берегла»: жена Дмитрия Тарасова попала в больницу вместе с ребенком
18:47
Мэр Харькова сообщил об отсутствии электричества во всем городе

Сейчас читают

Елене Блиновской предъявлено обвинение в окончательной редакции
Внимание каждому: SHAMAN пригласил детей из детского дома на свой концерт
Оперная певица порвала зал на концерте SHAMAN в Петербурге
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок