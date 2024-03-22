Как с близким другом: невестка Александра Ширвиндта о первой встрече с ним

Анастасия призналась, что сначала немела при виде знаменитости.

Невестка народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта Анастасия вспомнила о первой встрече с ним. Воспоминанием из прошлого девушка поделилась в своем личном блоге.

Она призналась, что когда увидела звезду впервые, то буквально застыла на месте. При этом, отметила Анастасия, Ширвиндт всегда обращался к людям так, что они чувствовали себя любимыми, интересными, ценными и важными. Актер разговаривал с каждым человеком так, будто он общается с близким другом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва простилась с Александром Ширвиндтом. К Театру сатиры пришли тысячи зрителей, друзей, учеников.

На эту сцену артист выходил до самых последних дней, несмотря на свой почти 90-летний возраст. Вся страна знает Ширвиндта по киноролям — он сыграл в десятках фильмах. Для многих его уход — личная утрата.

Вместо афиш на входе театра были установлены портреты Александра Ширвиндта.