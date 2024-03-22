По словам Роба Бауэра, у альянса нет планов размещать на Украине своих солдат, но в случае чего они готовы «драться».

Североатлантический альянс готов к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью изданию украинского Минобороны.

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — сказал он.

Он добавил, что на Украине нет солдат НАТО, а у альянса нет планов размещать их на территории страны. Однако, если одно государство НАТО решит разместить свои войска, то «это будет связано с остальным альянсом», уточнил Бауэр.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад может принять решение об отправке своих военных на помощь Украине через два-три месяца.

«То, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Политик отметил, что Евросоюз фактически ведет войну против России на стороне Украины. Однако Будапешт, как и прежде, выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта, подчеркнул Орбан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном скором падении Киева.