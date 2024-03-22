Politico: Макрон заявил о скором поражении Украины
Фото: Reuters / STRINGER
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При этом французский лидер считает, что сегодня еще сохраняется возможность переговоров по конфликту.
Украина совсем скоро может проиграть в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время одной из частных бесед в Елисейском дворце. Его слова процитировал источник издания Politico.
«Украина может пасть очень быстро», — озвучил инсайдер слова Макрона.
Он передал, что, по словам французского лидера, сейчас сохраняется время переговоров, а не «мобилизации», и это важно изменить.
Источник отметил, что на политическом мероприятии Макрона обсуждали не только Украину, но и выборы в Европарламент, которые состоятся с 6 по 9 июня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем займутся французские войска на Украине. Оказалось, что они нужны президенту страны Владимиру Зеленскому для того, чтобы подавлять протестные настроения и проводить репрессии в Незалежной.
Украина может использовать военных Франции не столько для непосредственного их участия в боях против России, сколько для удержания самого киевского режима.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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