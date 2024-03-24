«Сложно, плачу»: вдова Грачевского отказывается искать нового мужа

Вдова Грачевского призналась, что уже никогда не заведет новую семью
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
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С момента смерти легенды прошло уже три года.
Прошло уже три с лишним года, как мир лишился создателя легендарного киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Культовый режиссер не пережил осложнений COVID-19, однако память о нем будет жить еще долго, а наследие артиста сохранят его дети, самый младший из которых скоро отпразднует свой четвертый день рождения.
Вдова знаменитости Екатерина Белоцерковская рассказала, как ей удается справляться с потерей мужа и воспитанием сына. Она признается, что до сих пор не может прийти в себя после утраты близкого, и вряд ли в ее жизни когда-нибудь появится новый мужчина.
«За мной пытаются ухаживать мужчины, но это бесполезно. Это сложный вопрос — как я живу… Конечно, сложно, конечно, плачу — бывает все. Но ничего. Боря как-то помогает мне сверху, и я продолжаю жить. У меня есть самое главное — его продолжение, его сын… Он мой главный мужчина. Он получился потрясающим мальчиком», — делится Белоцерковская в эфире одной из телепередач.
Она добавила, что покойный муж «охраняет» ее в сложных ситуациях, и она всегда будет любить его. Женщина признается, что для нее Грачевский не умер, а продолжает жить в ее сердце и в памяти его детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невестка Александра Ширвиндта рассказала о первой встрече с ним.
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