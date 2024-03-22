Очевидцы сообщают о стрельбе в Крокус Сити Холл в Москве
Информации о раненых или пострадавших пока не поступало.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Из открытых источников; 5-tv.ru
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Очевидцы сообщают о стрельбе в Крокус Сити Холл в Москве. Информации о раненых или пострадавших пока не поступало.
Известно, что в этот вечер зрители собрались на концерт группы «Пикник». Данные о происшествии уточняются. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, слышна стрельба и крики.
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