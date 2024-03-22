Пожар возник после стрельбы в Крокус Сити Холл в Москве Сегодня, 20:31 | Лана Шевченко Происшествия Срочная новость 4 945 4 945

Очевидцы сообщают, что все произошло около восьми вечера, когда зрители собирались в зале на концерт группы «Пикник».

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Пожар возник после стрельбы в Крокус Сити Холл в Москве. Огонь охватил сотни квадратных метров, а клубы дыма отчетливо видны с соседних жилых комплексов. Очевидцы сообщают, что первые выстрелы они услышали около восьми вечера, когда зрители собирались в зале на концерт группы «Пикник». Через некоторое время помещение окутал дым. Официальной информации о погибших и пострадавших пока не поступало.