Пожар возник после стрельбы в Крокус Сити Холл в Москве

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 4 945 0

Очевидцы сообщают, что все произошло около восьми вечера, когда зрители собирались в зале на концерт группы «Пикник».

Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Пожар возник после стрельбы в Крокус Сити Холл в Москве. Огонь охватил сотни квадратных метров, а клубы дыма отчетливо видны с соседних жилых комплексов.

Очевидцы сообщают, что первые выстрелы они услышали около восьми вечера, когда зрители собирались в зале на концерт группы «Пикник». Через некоторое время помещение окутал дым.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

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