Пожар возник после стрельбы в Крокус Сити Холл в Москве
Очевидцы сообщают, что все произошло около восьми вечера, когда зрители собирались в зале на концерт группы «Пикник».
Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru
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Пожар возник после стрельбы в Крокус Сити Холл в Москве. Огонь охватил сотни квадратных метров, а клубы дыма отчетливо видны с соседних жилых комплексов.
Очевидцы сообщают, что первые выстрелы они услышали около восьми вечера, когда зрители собирались в зале на концерт группы «Пикник». Через некоторое время помещение окутал дым.
Официальной информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
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