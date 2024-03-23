Звезда «ДОМа –2» Степан Меньщиков лечится от зависимости в Таиланде

Экс-участник реалити-шоу «ДОМа-2» Степан Меньщиков в эфире программы на федеральном канале признался, что на протяжении года живет в Таиланде, а также проходит лечение от зависимости.

Степан регулярно делает необходимые процедуры для оздоровления. Шоумен с восторгом отзывается о Таиланде и возможностях этой страны.

«Я в Таиланде уже год нахожусь, прохожу процедуры в рехабе. Кто знает, тот знает. Тут страна свободных нравов, поэтому делай все, чтобы тебе и окружающим было хорошо, но не во вред», — заявил Меньшиков в эфире шоу.

Более года Степан Меньщиков не появлялся на экранах и пропал из медиапространства. Фанаты были уверены, что он наслаждается отдыхом в Таиланде и не желает возвращаться в Москву. Однако в рамках программы объяснил свое исчезновение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «ДОМа-2» Ольга Сокол оказалась в больнице после страшной ссоры с мужем. Существует информация, что Сокол поругалась с мужем в Таиланде из-за своего отказа употреблять алкоголь. Женщина уже несколько месяцев соблюдает здоровый образ жизни. Ответ супруги не устроил нетрезвого мужчину, который в это время выпивал с друзьями.