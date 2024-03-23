«Стреляли в спину»: пострадавшие в «Крокусе» рассказали о своих ранениях
Потерпевшие смогли выбежать на МКАД и найти там помощь.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
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Двое пострадавших в «Крокусе» Юлия Хладкова и Савелий Никитин смогли добраться до больницы без скорой помощи. Они стояли около рамок металлоискателя, когда началась стрельба. Об этом потерпевшие сообщили сайту 5-tv.ru.
«В самом начале входа стреляли в спину, мы упали на пол. У нас осколочные ранения. Мы отделались легким испугом. Осколочные ранения плеч и ноги», — рассказала женщина.
Такси к месту теракта, естественно, не пускали, поэтому пострадавшим пришлось бежать до МКАДа. Там их подобрали добрые люди, которые и привезли раненых в больницу.
У мужчины насквозь прострелена пятка. Пострадавшие сообщили, что стрельба началась при входе в 14 зал.
Сейчас в больнице много тяжелораненых. Хладкова лично детей не видела, но слышала, что пострадавшие есть и среди несовершеннолетних. Она обратила внимание, что больше раненых среди мужчин, при этом есть и женщины. В такой стрессовой ситуации люди пытаются найти спасения в юморе.
«Все смеются, друг друга с днем рождения поздравляют», — рассказала пострадавшая.
Оказалось, что потерпевшие приехали из подмосковного Видного. Мужчина и женщина старались не опоздать, но при этом попасть в зал не успели.
«Слава Богу, мы не попали в зал, потому что, насколько я слышала, что взорвали зал», — сообщила Хладкова.
Ранее 5-tv.ru писал, что власти стран мира осудил теракт в «Крокус Сити Холле».
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