«Стреляли в спину»: пострадавшие в «Крокусе» рассказали о своих ранениях

Двое пострадавших в «Крокусе» Юлия Хладкова и Савелий Никитин смогли добраться до больницы без скорой помощи. Они стояли около рамок металлоискателя, когда началась стрельба. Об этом потерпевшие сообщили сайту 5-tv.ru.

«В самом начале входа стреляли в спину, мы упали на пол. У нас осколочные ранения. Мы отделались легким испугом. Осколочные ранения плеч и ноги», — рассказала женщина.

Такси к месту теракта, естественно, не пускали, поэтому пострадавшим пришлось бежать до МКАДа. Там их подобрали добрые люди, которые и привезли раненых в больницу.

У мужчины насквозь прострелена пятка. Пострадавшие сообщили, что стрельба началась при входе в 14 зал.

Сейчас в больнице много тяжелораненых. Хладкова лично детей не видела, но слышала, что пострадавшие есть и среди несовершеннолетних. Она обратила внимание, что больше раненых среди мужчин, при этом есть и женщины. В такой стрессовой ситуации люди пытаются найти спасения в юморе.

«Все смеются, друг друга с днем рождения поздравляют», — рассказала пострадавшая.

Оказалось, что потерпевшие приехали из подмосковного Видного. Мужчина и женщина старались не опоздать, но при этом попасть в зал не успели.

«Слава Богу, мы не попали в зал, потому что, насколько я слышала, что взорвали зал», — сообщила Хладкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти стран мира осудил теракт в «Крокус Сити Холле».