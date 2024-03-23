Тяжелораненым в теракте в Крокус Сити Холле провели операции
Голикова: тяжелым пострадавшим в теракте в Крокусе провели операции
Фото: Sergei Vedyashkin / ТАСС
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С места трагедии госпитализировали 115 человек, в том числе пятерых детей.
Пострадавшие, получившие тяжелые травмы в теракте в Крокус Сити Холле, уже прооперированы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Уже прошли практически все операции. Тяжелые больные переведены в реанимации, идет оказание медицинской помощи по всем стандартам», — сказала она.
При необходимости пострадавших переведут в медучреждения более высокого уровня, чем те, в которых они находятся, добавила Голикова.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с места теракта в Крокус Сити Холле госпитализировали 115 человек, в том числе пятерых детей.
Глава Минздрава уточнил, что из 110 взрослых в тяжелом состоянии находятся 60 человек. Среди пятерых детей в тяжелом состоянии один.
По словам Мурашко, медики оказывают помощь всем нуждающимся. Лекарств и донорской крови для этого достаточно.
Теракт в Крокус Сити Холле произошел 22 марта около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. Позднее ФСБ сообщило, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 получили ранения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки стран осудили теракт в Крокус Сити Холле.
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