СК РФ: число погибших в результате теракта в Крокус Сити Холл более 60 человек

Число погибших в результате теракта в Крокус Сити Холл, предварительно, более 60 человек. Цифра может измениться. Такие данные приводит Следственный комитет России.

В настоящее время продолжается осмотр тел погибших. С места преступления изымаются записи с камер видеонаблюдения, а также оружие и боеприпасы. На месте работают следователи, криминалисты и эксперты СКР. Проводятся все необходимые мероприятия, включая спор данных и экспертизы, в частности — генетические, баллистические, датилоскопические и прочие.