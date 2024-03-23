Центры переливания крови готовы к приему доноров после теракта в Крокусе

Столичные и областные больницы перешли на усиленный режим работы — дополнительно были вызваны сотрудники. Первых раненых доставляли в Красногорскую больницу № 1. Там работает наш корреспондент Александр Морозов. Он поговорил с теми, кто пережил страшные минуты нападения.

Красногорская городская больница № 1. Сюда сразу же начали привозить пострадавших в Крокус Сити Холле. Чтобы принять тяжело раненых, оперативно подготовили операционные. На въезде в больницу дежурят сотрудники полиции. Пропускают только машины скорой помощи и персонал, который был дополнительно вызван для оказания экстренной помощи. Тех кто получил легкие ранения, после оказания медицинской помощи, отпускают домой.

Тяжело раненых прооперировали. В Подмосковье сформирован запас крови и ее компонентов для пострадавших. Но с утра центры переливания крови готовы принять доноров. К больнице приходят волонтеры, готовые помочь.

Последние данные о пострадавших озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, после теракта в Крокусе госпитализированы 115 человек, из них пятеро — дети. Шестьдесят взрослых пациентов и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

«Коллеги — квалифицированные врачи. Помощь оказывается. В данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимации. И идет оказание медпомощи по всем стандартам. Крови достаточно. Но если у людей есть желание прийти на донорские пункты. Мы только приветствуем, потому что это солидарная акция. Акция помощи тем, кто пострадал», — призвала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Пострадавшие рассказывают террористы расстреливали людей в упор.

«Там все вот так вот было. Я видел, что в камуфляже, с автоматами. И стреляли в упор».

«Получил пулевое ранение в палец. Раздроблена кость, фаланга. Раненых много видел. Расстреляли передо мной человек пять. Может, больше».

Первыми доставлять в больницы раненых помогали водители такси. Некоторые оставались дежурить, чтобы бесплатно отвезти людей, которым нужна помощь.