«В тяжелом состоянии»: директор НИИ имени Склифосовского дал информацию по пострадавшим от теракта

В работу было вовлечено три вертолета.

После страшного теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», пациенты находятся в разном состоянии. Зампред правительства Татьяна Голикова сообщила, что последние данные не изменились. Всего 115 пациентов, 110 из них взрослые и пятеро дети. 61 человек, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Часть пациентов переведут в федеральные учреждения. Голикова отметила, что президенту России Владимиру Путину о ситуации сообщили. Происшествие также прокомментировал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Состояние на самом деле у поступивших пациентов разное. Есть пациент, который находится в тяжелом состоянии. Есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии. Ну где-то это 50 на 50», — отметил специалист.

Он добавил, что пострадавших при теракте распределили. Часть отправили в реанимацию, а других в диагностическое отделение.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что основная задача по оказанию помощи завершена. Сейчас же идет работа по стабилизации пациентов, которые потеряли много крови.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в работу были вовлечены 50 бригад скорой помощи, включая автомобили реанимации. Также пришлось задействовать три вертолета.

«Семь базовых взрослых больниц изначально были определены ближайшие к приему раненых и пострадавших. Две детские больницы в конечном итоге пациентов принимали и сейчас там находятся люди. В 12 московских больницах привлечены все главные специалисты, все необходимое есть. Помощь оказана. Работаем», — отметил Хрипун.

Голикова поблагодарила врачей за оперативность и за оказание медицинской помощи пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитости отреагировали на теракт в «Крокусе».