МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

МЧС опубликовало список 107 госпитализированных после теракта в «Крокусе»
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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В нем 107 человек.
МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле», обновив данные. В списке находятся 107 человек, он подготовлен совместно с учетом данных от Минздрава РФ.
По последним данным СК РФ число погибших более 60 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
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