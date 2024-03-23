Ограничено движение по трассе М-3 «Украина» в Брянской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 124 0

Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения на трассе М-3 «Украина»

Ограничено движение по трассе М-3 «Украина» в Брянской области

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Автомобилистам предлагают другие маршруты.

В Брянской области ограничили движения транспорта на участке трассы М-3 «Украина». Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

«В целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368 по 385 км ФАД " М-3 Украина» на территории Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Автомобилистам предлагаются другие маршруты по федеральным и областным трассам: «М-3 Украина» — «Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Белоруссией» — «А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией» — «Брянск — Новозыбков — Трубчевск — Суземка»

Когда ограничения будут сняты, пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что в Брянской области остановили машину, проходящую по ориентировке в деле по теракту в Крокус Сити Холле. В ней находились четыре человека, которые тут же бросились бежать.

Удалось задержать двоих, сейчас с ними работают правоохранители. Вся информация уточняется. Пока неизвестно, являются ли они террористами, или нет.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее 5-tv.ru рассказывала хронику первых часов нападения в Крокус Сити Холл.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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