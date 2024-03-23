Все хотят помочь: огромная очередь выстроилась в донорский центр в Царицыно

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 259 0

В ней стоят больше 150 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Огромная очередь образовалась в Центр крови имени Гаврилова — больше 150 человек хотят помочь пострадавшим после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». На месте работает корреспондент 5-tv.ru.

Собираться жители Москвы начали еще ранним утром — Царицынский донорский центр открылся в 7:45. Несмотря на то, что у большинства неравнодушных сегодня выходной день, очень многие стараются оказать поддержку людям, пережившим ужас в «Крокусе».

Не помешала и плохая погода: доноры стоят в огромной очереди с зонтиками. Их греет мысль о том, что они смогут помочь пострадавшим.

В Министерстве здравоохранения региона отметили, что более 600 человек уже стали донорами только за первый час работы центров крови в Подмосковье.

Природа в столице словно «скорбит» по погибшим. По последним данным, их число достигло 93 человек, пострадали более 100 человек.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что люди становятся донорами крови, чтобы помочь пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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