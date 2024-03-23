В Москву S7 бесплатно доставит близких пострадавших во время теракта в «Крокусе»

S7 бесплатно доставит близких пострадавших в «Крокусе» в Москву
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
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Авиакомпания сделала заявление в своем Telegram-канале.
Авиакомпания S7 организует бесплатный перелет в столицу для близких и родственников пострадавших во время теракта 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявили представители перевозчика в своем официальном Telegram-канале.
«Если вы, ваши близкие или родственники пострадали, мы бесплатно отвезем вас на ближайших рейсах S7 Airlines в Москву или из Москвы», — говорится в сообщении.
Представители авиакомпании сообщили, что для оформления билета необходимо позвонить в контактный центр по выделенной линии.
Также несколько часов назад авиакомпания S7 сообщила, что без штрафов можно будет обменять или вернуть билет, если вылет был оформлен в или из Москвы с 22 по 25 марта. Авиаперевозчик предупредил пассажиров, чтобы они заранее планировали приезд в аэропорт.
Ранее 5-tv.ru писал, что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности трагедии.
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