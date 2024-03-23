Задержание стрелявших в «Крокус Сити Холле». Главное

Что касается непосредственных исполнителей этого теракта, то об их задержании было доложено президенту этим утром. Все четверо ехали в машине, которая двигалась в направлении украинкой границы.

И, как уже сказал Владимир Путин, неслучайно именно туда стремились преступники. У нас есть кадры первых допросов задержанных и, судя по ним, группой кто-то руководил и удаленно координировал все действия.

Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова сейчас находится на месте задержания террористов в Брянской области, у нее первые результаты расследования.

Задержание тех, кто своими руками расстреливал людей в «Крокусе», было снято на видео. Лица окровавлены: они оказывали сопротивление. Все происходит за сотни километров к западу от Москвы.

«Мы в Брянской области на 376-м километре Киевского шоссе. Здесь только что закончились оперативные действия. Судя по тормозным путям, именно здесь перевернулся автомобиль с террористами, и затем мужчины побежали в лес. На другой стороне дороги лежит часть обшивки, а чуть подальше — балаклава и кровавые перчатки. Дело в том, что правоохранители пытались задержать Renault, но водитель проигнорировал и поехал дальше. Тогда сотрудники выстрелили по колесам и машина на скорости перевернулась», — сообщила журналист.

По данным источников, один из нападавших остался в машине и начал отстреливаться. Это, вероятно, 19-летний Мухаммадсобир Файзов.

Сначала его доставили в реанимацию, а оттуда — сразу на допрос. С другими уже разговаривали прямо на месте.

Трясущимися губами они даже не могли произнести, что на самом деле сотворили: на все вопросы отвечают, заикаясь. По некоторым данным, одного из террористов в прямом смысле сняли с дерева.

Там он пытался спрятаться от силовиков, когда понял, что добраться до сообщников на украинской стороне ему не суждено.

«Террористы планировали пересечь границу с Украиной: до нее около 100 километров. У них был примерный квадрат в лесу, через который они планировали скрыться», — рассказала Паршакова.

Преодолеть эти 100 километров террористы намеревались пешком по непроходимым брянским лесам — там, где в Великую Отечественную хозяйничали партизаны.

Беспечность и непрофессионализм налицо. О том, что исполнители теракта — марионетки и дилетанты, свидетельствует еще несколько деталей: убийцы попытались скрыться на том же авто, что и приехали, а во время самого теракта вели огонь беспорядочно, не прицельно, как говорят военные — «от бедра».

Магазины автоматов были соединены по два, зацепами — в разные стороны. Обычно так не делают, чтобы в подающий механизм снизу не попадала грязь. К тому же, судя по искрам, вылетающим из стволов, они не ухаживали за оружием, которое, вероятно, долго лежало в схроне.

По предварительным данным, один из террористов работал в барбершопе в Ивановской области. В Москве мужчины жили в хостеле. Они провели там около месяца.

Во время допросов убийцы признались, что за хладнокровное убийство сотен мирных россиян им обещали по полмиллиона рублей. Половину от этой суммы им перевели до теракта на карту, которая, по словам одного из злоумышленников, была утеряна. Вербовка шла через закрытые чаты в мессенджерах.

«Проповедника слушал там! Его помощник мне написал. Без имен, без фамилий. Просто поздоровался сначала, предложил убийства людей за деньги. Я согласился», — заявил один из задержанных.

Глава ФСБ сообщил о задержании 11 человек. Среди них как непосредственные исполнители теракта, так и те, кто участвовал в его подготовке. Нить же, ведущую к заказчикам и главным бенефициарам этого страшного массового убийства, еще предстоит распутать.