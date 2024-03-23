Ирина Шейк отреагировала на теракт в подмосковном «Крокусе»

Ирина Шейк присоединилась к трауру по жертвам теракта в «Крокусе»
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Трагедия, судя по всему, задела ее за живое.
Супермодель Ирина Шейк присоединилась к трауру по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В личном блоге знаменитость опубликовала фото с проекцией горящей свечи на здании и датой трагедии.
Таким образом во многих городах выражают скорбь по погибшим и поддерживают пострадавших. К публикации она добавила изображение разбитого сердца.
Ирина Шейк отреагировала на теракт в «Крокус Сити Холле».
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьник, подрабатывавший в гардеробе «Крокус Сити Холла» спас более 100 человек в день ЧП.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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