Загадочная история: откуда США знали о грядущем теракте в «Крокусе»
И было ли в этой информации достаточно конкретики, чтобы предотвратить гибель людей?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
В западной прессе вспомнили, что две недели назад, 7 марта, сначала посольство США в Москве, а следом дипломатические представительства еще семи государств — американских союзников по НАТО — призвали своих граждан, находящихся в России, избегать мест массового скопления людей, так как неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты.
Вот эта зацепка про концерты оставляет странное ощущение, что в Вашингтоне знали чуть больше, чем сказали. Есть и еще одна странность: официальный представитель Госдепа, контрадмирал Джон Кирби, во время своего брифинга после, может, дежурных, а, может, искренних фраз про сочувствие и так далее, обронил фразу — мол, за атакой стояли люди, недовольные режимом Владимира Путина.
И это так перекликается с тем бутафорским легионом коллаборантов, который под выборы погнали штурмовать границы белгородчины, что сложить «один плюс один» не составляет труда. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок это сделал.
«Явно в Москве и в России есть люди, несогласные с тем, как господин Путин управляет страной», — заявил Кирби.
Скажи Кирби такое не в привычной обстановке зала для брифингов в Белом доме, а, скажем, на допросе у следователя, поплыл бы после легкого на него нажатия. Сыпет противоречивыми версиями.
С одной стороны — он не знает, кто стоит за терактом, с другой — точно знает, что не Украина. Теперь они за миропорядок, основанный на ощущениях.
Так ведет себя завравшийся вконец жулик. И ладно бы все детали продумали заранее, но откуда посольство США в России знало о терактах? Ведь американских граждан предупреждали: в марте надо быть осторожными.
«Я раньше боролся с терроризмом. Подобные предупреждения делаются только тогда, когда у вас есть конкретная достоверная информация. Обычно ее передают правительству той страны, которая подвергается угрозе», — сказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
И американцы уверяют: информацию передали. Но было ли в ней достаточно конкретики, чтобы предотвратить гибель людей?
И не об этом ли «сюрпризе» месяц назад говорила замглавы Госдепа Виктория Нуланд? То, что происходит сейчас в западной прессе, больше напоминает акцию прикрытия.
Вброс о том, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая и запрещенная в России ИГ*, тут же подхватили и Fox, и CNN. Да что там пресса — к операции прикрытия подключился президент Франции.
Эммануэль Макрон продвигает американскую версию в своих соцсетях. А по французскому ТВ депутат Европарламента с улыбкой выдвигает другую.
«Вполне возможно, что это была провокация вернувшихся с фронта солдат. И совершенно точно у этого будут последствия. Политические последствия», — говорит Бернард Гетта.
«Сами себя расстреляли» — привычный людоедский западный тезис о нашей стране. Но вся эта информационная атака терпит провал.
Во-первых, запрещенный в России ИГИЛ — порождение спецслужб США. А во-вторых, почему террористы прорывались к Украине?
Не исключено, что план был в том, чтобы вывезти из России исполнителей, а потом найти их мертвыми на Ближнем Востоке, подтвердив свои тезисы. Для чего это и кому выгодно — турецкие депутаты очень понятно объясняют.
«Россия побеждает империализм на украинском фронте. Атлантические силы пытаются оказать давление на Россию на внутреннем фронте, используя террористические организации», — отметил депутат партии Vatan Сердар Ускуплу.
Но в «окно» на границе террористы выйти не успели. И скоро начнут рассказывать подробности подготовки.
Видимо, у госсекретаря Энтони Блинкена появились нехорошие ощущения. И на сайте Госдепа выложили-таки его слова с осуждением теракта.
Спустя сутки после того, как о нем узнал весь мир. В этой реакции на Западе удивляет одно — они там уже назначили ответственных за теракт у нас.
Якобы это одна из ячеек ИГИЛ, организации, признанной в России террористической. Об этом трубит их пресса, это подтверждают неназванные чиновники и генералы из Пентагона — странная осведомленность.
Есть еще одна принципиальная странность — террористы бежали с места преступления. Они пытались спасти свои шкуры, замести следы.
Какие же это джихадисты, для которых смерть в бою с неверными — это дорога в рай? Эти не собирались умирать.
Они и на допросах ничего не говорили про веру, они говорили про деньги. Так что верить или нет в западную версию про след ИГИЛ — отдельный вопрос.
После того, как Колин Пауэлл тряс пробиркой на Совбезе ООН и уверял, что, по данным американских спецслужб, у Саддама Хусейна оружие массового поражения, а его в итоге не оказалось — пойди проверь, это реальная информация или игра разведок.
Не секрет, что западные спецслужбы стояли за формированием исламистских группировок на Ближнем Востоке. Тот же Усама бен Ладен был порождением ЦРУ — он помогал бороться с СССР в Афганистане, а потом вышел из-под контроля.
На этой неделе эксперты заговорили, что на Кавказе могут усилиться террористические группировки после того, как НАТО «пометило» территорию. С демонстративно-разведывательной миссией по странам региона прокатился генсек НАТО.
Йенс Столтенберг в экспресс-режиме — один день — одна страна — последовательно навестил Азербайджан, Грузию и Армению. Всюду договаривался об углублении сотрудничества бывших советских республик с альянсом.
* запрещенная в России террористическая организация.
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