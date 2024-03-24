Один человек погиб в результате массированной атаки на Севастополь

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 32 0

Помимо этого, пострадали еще четыре жителя.

Один человек погиб в результате массированной атаки на Севастополь

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Один человек погиб в результате воздушной атаки ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погибший 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», — написал политик в Telegram-канале.

Помимо этого, пострадали еще четыре человека. Есть информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не взорвалась, добавил Развожаев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные ВС России отразили массированную атаку ВСУ в Севастополе.

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