Поток соболезнований в посольство РФ в США после теракта в «Крокусе» не прекращается
По данным МЧС, концерт в Подмосковье обернулся трагедией для 133 человек.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о не прекращающемся потоке соболезнований, которые направляют люди в диппредставительство РФ на фоне произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что поступают не только звонки и письма от коллег, знакомых, но и послания от совершенно посторонних людей, которые оказались неравнодушны к трагедии.
«Целый день сегодня (В субботу. — Прим. ред.) наше посольство принимает звонки, письма от наших друзей, от незнакомых людей, которые вместе с нами скорбят о том, что случилось. Очень много было, кстати говоря, звонков, обращений со стороны соотечественников», — передает слова Антонова ТАСС.
Представитель дипмиссии также подчеркнул, что никому и никогда не удастся запугать такой великий народ как российский, если именно эту цели и преследовали заказчики теракта. Анатолий Антонов добавил, что даже несмотря на трагедию, Россия продолжит придерживаться верного политического курса, а дипломаты сделают все возможное для защиты интересов соотечественников.
«Мы, так же как и все остальные, считаем, что, действительно, на нашу землю пришла беда. И здесь очень много возникало вопросов: как мы будем вести себя в этой ситуации? Спрячемся ли мы за забором посольства, замкнемся, напугали ли нас террористы или нет? И я хотел бы особо подчеркнуть, что нас никто не напугает и не заставит изменить свой курс. Как мы работали здесь, так мы и будем работать. Главная задача для нас — это защита национальных интересов», — подытожил посол России в США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе» превысило 150 человек.
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