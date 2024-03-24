МиГ-31 не допустил нарушения границы России бомбардировщиками США

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15

Весь полет российского воздушного судна проходил в строгом соответствии с международными правилами.

МиГ-31 не допустил нарушения границы России бомбардировщиками США

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы России бомбардировщиками США. Российское воздушное судно подняли в небо, как только была зафиксирована цель. Об этом сообщили в Минобороны России. 

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