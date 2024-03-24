Crocus Group пообещала восстановить концертный зал после страшного теракта

«Крокус Интернешнл», владеющая концертным залом «Крокус Сити Холл», выразила глубокие соболезнования в связи с терактом. Об этом сообщили в пресс-службе Crocus Group.

«Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии. В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта», — говорится в сообщении.

Организация благодарит зрителей, партнеров и артистов за поддержку и помощь в этот тяжелый момент. «Крокус Интернешнл» отдельно отметила работу команды концертного зала, которая действовала четко и героически.

Компания признательна всем журналистам, которые круглосуточно работают на месте трагедии и дают проверенную и правдивую информацию от первоисточников.

В стенах «Крокус Сити Холла», носящего имя Муслима Магомаева, на протяжении 15 лет прошли тысячи мероприятий на высочайшем уровне. Компания не забудет тех, кто пал жертвой террористов, и обязательно восстановит все, что было разрушено.