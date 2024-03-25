«Кровавый умывальник»: байкер «Хирург» отреагировал на теракт в «Крокусе»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 78 0

Байкер Залдастанов возложил цветы к мемориалу у «Крокуса»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Он выразил надежду на справедливое наказание для виновных в трагедии.

Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург») возложил цветы к стихийному мемориалу у концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Здесь вечером 24 марта прошла акция «Летят журавли» в память о погибших в результате теракта.

На здании «Крокуса» появилась проекция летящих в небо журавлей в сопровождении голоса Муслима Магомаева. «Хирург» заявил, что верит в неизбежное наказание виновников трагедии.

«Это будет иметь огромные последствия. Этот кровавый умывальник, который устроили нам враги… Дай бог, чтобы мы дотянулись до этого змеиного клубка. Вот это — только одно у меня в голове. Очень многое изменят, я в это верю», — сказал Залдастанов.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Трое фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
25 мар
Суд отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
25 мар
Избрана мера пресечения третьему фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
25 мар
Захарова обвинила США в обелении Украины после теракта с помощью ИГ*
25 мар
Тристан Тейт восхитился работой задержавших террористов силовиков
24 мар
Второй обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Рачабализода признал вину
24 мар
Макрон созвал заседание совета по обороне из-за теракта в «Крокусе»
24 мар
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал вину в полном объеме
24 мар
Первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправили в СИЗО до 22 мая
24 мар
Имущество «Крокус Сити Холла» застраховано в компании «Ингосстрах»
24 мар
МЧС опубликовало список с именами погибших при теракте в «Крокусе»
+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

1:20
Суд отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
1:19
Избрана мера пресечения третьему фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
1:06
Захарова обвинила США в обелении Украины после теракта с помощью ИГ*
0:52
«Кровавый умывальник»: байкер «Хирург» отреагировал на теракт в «Крокусе»
0:27
Сокрушительные удары возмездия по военным объектам на Украине. Главное
0:13
Тристан Тейт восхитился работой задержавших террористов силовиков

Сейчас читают

SHAMAN возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»
Тщательная подготовка? Один из террористов мог быть в «Крокусе» накануне трагедии
Кто за ними стоит? Что известно о террористах с «трясущимися губами» из «Крокуса»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок