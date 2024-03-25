Память погибших в теракте в «Крокусе» почтили по всей России
Фасады зданий и медиа-экраны транслировали бесконечно летящий в небо клин журавлей, горящие свечи и дату — 22 марта.
Фото: 5-tv.ru
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По всей стране почтили память тех, чьи жизни оборвались во время жуткого теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Люди собирались у стихийных мемориалов, в городских парках и на площадях.
Фасады зданий и медиа-экраны транслировали бесконечно летящий в небо клин журавлей, горящие свечи и дату — 22 марта, которая навсегда останется днем скорби для сотен семей и миллионов россиян.
В Петербурге местом памяти стала Сенная площадь. Также силуэты журавлей появились на экранах в общественном транспорте.
В Свердловской области белые птицы пролетели по медиа-фасадам стадиона и жилых домов. У кинотеатра в Мурманске — сотни цветов и игрушек.
В казанском Парке Победы после минуты молчания зажгли больше трех тысяч свечей. Поддержали акцию и в ДНР — там активисты и волонтеры выложили из лампад огромную надпись «ДНР. Скорбим».
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