Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС выведены из эксплуатации после возгорания

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — написал политик в Telegram-канале.

Возгорание было оперативно устранено, его причины устанавливаются. Пострадавших нет, указал Голубев.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. ВСУ предприняли попытку ударить по нефтезаводу утром 13 марта — три дрона были сбиты дежурными силами РЭБ.