Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС выведены из эксплуатации после возгорания

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 63 0

Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено.

Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС выведены из эксплуатации после возгорания

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — написал политик в Telegram-канале.

Возгорание было оперативно устранено, его причины устанавливаются. Пострадавших нет, указал Голубев.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. ВСУ предприняли попытку ударить по нефтезаводу утром 13 марта — три дрона были сбиты дежурными силами РЭБ.

+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

6:14
Журавли улетают в вечность: акция памяти прошла у стен «Крокуса»
6:00
«Торы» на круглосуточном дежурстве. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Четыре человека получили ранения в Белгороде при обстрелах ВСУ
5:34
Своих в беде не бросаем: истории этих героев из «Крокуса» должна знать вся страна
5:19
Семейная пара из ДНР пострадала при теракте в «Крокусе»
5:02
Эксперты оценили инициативу вооружить охрану торговых центров в Москве

Сейчас читают

Суд отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
SHAMAN возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»
Сокрушительные удары возмездия по военным объектам на Украине. Главное
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок