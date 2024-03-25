Как жить дальше? Убитые горем люди до сих пор приходят к «Крокусу»

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В столичных и подмосковных церквях прошла панихида по жертвам теракта.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Большой стихийный мемориал возник на месте трагедии около «Крокус Сити Холла». Парковка засыпана свежими цветами и игрушками.

Рядом — траурные венки, горящие свечи, портреты жертв. Напомним, что, по официальным данным, в кровавом теракте погибли 137 человек.

К сожалению, эти данные могут еще измениться. На месте продолжается поисковая операция.

Накануне началась выдача личных вещей из гардероба «Крокус». Там работает корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Стихийный мемориал у стен «Крокус Сити Холла» в Красногорске разрастается. Люди приходили всю ночь, утром количество скорбящих начало увеличиваться.

Приносят не только цветы — здесь можно увидеть записки со словами «Помним и не простим». На некоторых также сказано, что народы других стран скорбят вместе с россиянами.

Здесь можно увидеть и рисунки — на них изображен «Крокус Сити Холл». В память о погибших детях приносят мягкие игрушки, большие оставляют на асфальте, а маленькие — на заборе, который отделяет мемориал от зоны оперативных действий.

Сегодня третий день с момента трагедии. В столичных и подмосковных церквях проходит панихида по жертвам теракта.

Служба идет и здесь, у мемориала, каждые два часа. Неподалеку находится пункт выдачи вещей.

Их начали выдавать накануне, за ними продолжают приходить люди — уже выдали 277 пакетов. Эту работу будут вести на протяжении недели.

Нам удалось пообщаться с теми, кто приходит. Они поделились своими воспоминаниями о том, как в день трагедии они спасались от террористов.

У «Крокус Сити Холла» круглосуточно дежурят волонтеры. Они бесплатно раздают горячий чай, воду, печенье и помогают тем, кому нужна помощь — если кому-то становится плохо, они вызывают скорую и сопровождают до врачей.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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