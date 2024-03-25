Дело о халатности возбудили после обрушения в шахте «Пионер» в Приамурье

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Как так получилось, что рудник работал с 2022 года с грубыми нарушениями?

Дело о халатности возбудили после обрушения в шахте «Пионер» в Приамурье

Фото: 5-tv.ru

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Уголовное дело возбуждено по факту обрушения в шахте «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ („Халатность“)», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах при проведении плановых проверок рудника не выявили грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Они также не реализовали полномочия по пресечению нарушений, в том числе по решению вопроса об административном приостановлении деятельности шахты. В результате компания стала обслуживать объект с грубыми нарушениями. Это и стало причиной обрушения породы.

Обрушение в шахте «Пионер» в Амурской области произошло в понедельник, 18 марта. Уже неделю под завалами находятся 13 человек. Они заперты в штреке на глубине около 100 метров. В воскресенье, 24 марта, сообщалось о вывозе 182 кубометра грунта с места завала рудника.

Кроме того, прежде разведка шахты показала, что она могла быть затоплена. Однако позднее пресс-служба рудника «Пионер» опровергла эту информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приамурье задержали управляющего директора рудника «Пионер».

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