Дело о халатности возбудили после обрушения в шахте «Пионер» в Приамурье

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения в шахте «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ („Халатность“)», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах при проведении плановых проверок рудника не выявили грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Они также не реализовали полномочия по пресечению нарушений, в том числе по решению вопроса об административном приостановлении деятельности шахты. В результате компания стала обслуживать объект с грубыми нарушениями. Это и стало причиной обрушения породы.

Обрушение в шахте «Пионер» в Амурской области произошло в понедельник, 18 марта. Уже неделю под завалами находятся 13 человек. Они заперты в штреке на глубине около 100 метров. В воскресенье, 24 марта, сообщалось о вывозе 182 кубометра грунта с места завала рудника.

Кроме того, прежде разведка шахты показала, что она могла быть затоплена. Однако позднее пресс-служба рудника «Пионер» опровергла эту информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приамурье задержали управляющего директора рудника «Пионер».