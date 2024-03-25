Голикова рассказала о помощи пострадавшим после теракта в «Крокусе»

В частности, доноры сдали за эти дни четыре тысячи литров цельной крови.

Пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» на месте оказывали помощь кареты скорой и санитарная авиация, а в центрах крови за два выходных обратились 11 тысяч человек. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«В самый острый период одновременно на месте теракта находилось не менее 50 бригад скорой помощи. Учитывая масштаб произошедшего, в лечебных учреждениях было практически мгновенно развернуто 1,5 тысячи коек, в том числе реанимационно-хирургические и ожоговые», — сказала вице-премьер.

Помощь, в частности, оказывали 203 выездные бригады и санавиация. Кроме того, доноры сдали за эти дни четыре тысячи литров цельной крови.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Центре крови ФМБА стоящим в очереди донорам бесплатно раздают чай и печенье.