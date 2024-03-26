Основные бои идут, в частности, на купянском направлении.

На купянском направлении российские подразделения выдавливают киевских боевиков все дальше в глубину обороны. Значительная роль в этом принадлежит операторам беспилотников. Дроны не только наводят огонь в нужный квадрат, но и наносят разящие удары с помощью мощных боеприпасов. За боевой работой наблюдал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Купянское направление. Боевики ВСУ покидают свои позиции и бегут, как говорится, куда глаза глядят. Через несколько секунд над ними зависает коптер. Все, кто бежал, уничтожены с помощью гранат серийного российского производства. Замена аккумулятора, и через пару минут опять в бой. Так работают российские дроны на купянском направлении.

«Подразделение БПЛА группировки „Запад“ работает практически без перерыва в режиме 24/7. Пункт наблюдения находится недалеко от линии боевого соприкосновения. На мониторе можем наблюдать как методично идет работа по вражеским блиндажам», — подчеркнул корреспондент.

Вдоль окопа начинает хаотично двигаться украинский солдат. Забегает в первое попавшееся укрытие. Следом залетает наш ФПВ Дрон. Дальше по квадратам бьют из АГС и минометов. Противник в постоянном напряжении… И растерянности.

Ресурсы ВСУ на исходе. Не хватает людей, не достаточно снарядов и оружия. Боевики не прочь отступить или сдаться в плен, но командование не дает и продолжает бросать своих людей на «мясные штурмы».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.