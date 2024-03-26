Фестиваль «Дух огня» в ХМАО начал работу с минуты молчания из-за теракта
В результате трагедии в «Крокусе» погибли 139 человек, включая трех детей.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В траурной обстановке в эти дни проходит международный кино-фестиваль «Дух огня». Молодые режиссеры из 30 стран приехали в Югру, чтобы представить свои дебютные работы. Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» торжественную церемонию отменили и усилили меры безопасности.
Участники возложили цветы у стихийного мемориала в Ханты-Мансийске. А сам фестиваль начался с минуты молчания и слов поддержки.
«То, что случилось в Москве, — это ужасно. Я думаю, что против смерти самое лучшее лекарство есть искусство и художество. Я думаю, что молодые люди, которые есть здесь, их фильмы, оригинальные, хорошие фильмы, помогают хорошей жизни», — подчеркнул режиссер, президент кинофестиваля «Дух Огня» Эмир Кустурица.
Формат фестиваля из-за теракта сильно изменился. Оставили только конкурсную и деловую программы. Кинопоказы прошли без зрителей, в зале были только члены жюри. Уже сегодня они подведут итоги и назовут имена лучших дебютантов.
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