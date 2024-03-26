Там впервые разбили сердце: родители Мариам Тилляевой оставили ее без дома юности

Внучка бывшего президента Узбекистана не общается с родителями из-за взаимных обид, поэтому об этой новости узнала от их помощника.

Дом в Лос-Анджелесе, где впервые разбили сердце внучке бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, продали. Об этом Мариам Тилляева эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.

В доме в Лос-Анджелесе, который находится в престижном центральном районе Беверли-Хиллз, Мариам Тилляева жила с 14 лет. По словам девушки, все самые яркие юношеские воспоминания связаны для нее с этим местом.

«Я там жила и была знакома с очень прикольными, по-настоящему элэйскими детьми, детьми актеров, знаменитых продюсеров, режиссеров. Моя первая любовь, первые поцелуи и первое разбитое сердце — все происходило в этом доме», — делится внучка бывшего президента Узбекистана.

Как рассказывает Мариам Тилляева, о продаже дома она узнала от помощника ее родителей, а чуть позже из новостей. С родителями девушка не общается из-за взаимных обид. Переломным моментом в их отношениях стал ее скандально известный брак с блогером Амираном Сардаровым. Девушка позировала на фотографиях с бывшим мужем без нижнего белья, что привело к прекращению общения Тилляевой с родителями. После появлялись новости об их примирении, однако по всей видимости отношения между ними так и остались натянутыми.

«Продали дом, потому что не получилось с иммиграцией. Вот они поспешно его продали. Сделка могла быть успешней. Сейчас ужасное время для продажи, так как рынок упал, плюс налоги большие стали на продажу домов. Так как мы с родителями не общаемся. С обеих сторон очень много обид, я узнала об этом от их помощника и в скором времени из новостей», — отмечает Мариам Тилляева.

Жилая площадь проданного дома составляет 48 000 квадратных футов, что делает его одним из крупнейших в Беверли-Хиллз. Он был построен в 2013 году скандальным застройщиком Мохамед Хадид, который является отцом всемирно известных топ-моделей Джиджи и Беллы Хадид.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленному Мариам Тилляевой тяжело было принять ее прошлое с Сардаровым.