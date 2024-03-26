Московская санавиация помогла воссоединиться паре, пострадавшей в «Крокусе»

Мужчина отказывался лететь без жены. В итоге удалось ее разыскать и разместить в вертолете.
Фото: Sina Schuldt / ТАСС
Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» супруги смогли воссоединиться благодаря помощи столичной авиамедицинской бригады, рассказал врач этой бригады из Московского территориального центра медицины катастроф Павел Бобылев.
По его словам, супруги потеряли друг друга во время эвакуации из концертного зала.
«После того, как мы эвакуировали первых двух пострадавших, мы вернулись на место. К этому моменту наша наземная бригада подготовила нам для медэвакуации мужчину, пострадавшего от угарного газа, дыма, получившего ожоги. Мы разместили пациента в вертолете, и он умолял найти его жену», — сообщил Бобылев Агентству городских новостей «Москва».
Врач отметил, что мужчина отказывался лететь без жены. В итоге удалось ее разыскать и разместить в вертолете. Пациентов доставили в Институт Склифосовского. На данный момент они выздоравливают.
22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт: в здание ворвались несколько человек, они устроили стрельбу и поджог. По последним данным, погибли 139 человек. По уголовному делу арестованы восемь человек.
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