В Совбезе РФ назвали страну, которая может стоять за терактом в «Крокусе»

Патрушев уверен в причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Киевский режим ранее уже попытался откреститься от своей ответственности.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал страну, которая причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Свое мнение он высказал в беседе с журналистами.
«Конечно, Украина», — ответил Патрушев на вопрос о том, кто стоит за этими трагическими событиями — Киев или «Исламское государство» (ИГ*).
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.
Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия. По уголовному делу арестованы восемь фигурантов.
Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подонками людей, которые злорадствуют по поводу теракта в «Крокусе». Он отреагировал на то, как на Украине «проговорились» о своей ответственности за трагические события в Подмосковье.
* — террористическая группировка, запрещенная в России
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