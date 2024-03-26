Сотрудница МИД России погибла в результате теракта в «Крокусе»

Сотрудница Департамента лингвистического обеспечения (ДЛО) Министе рства иностранных дел России Татьяна Репина погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в некрологе ведомства.

«Департамент лингвистического обеспечения с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в „Крокус Сити Холле“ 22 марта 2024 года трагически погибла специалист первого разряда ДЛО», — говорится в сообщении.

Репина родилась 18 мая 2001 года в Москве. Окончив колледж МИД РФ в 2021 году, поступила на службу в департамент. По словам коллег, Репина была светлой, доброй и жизнерадостной. Она прилежно выполняла свои обязанности и заочно получала высшее образование.

«Глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о Татьяне Алексеевне Репиной навсегда останется в наших сердцах», — добавили в ведомстве.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия. По уголовному делу арестованы восемь фигурантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парня застрелили в «Крокусе» прямо во время разговора с другом. Его знакомый в шоке от жестокости террористов, которые, сами имея детей, решились на массовое убийство за «жалкие 500 тысяч рублей».