«Поразительно»: жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 52 0

Жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона об экстрадиции журналиста

«Поразительно»: жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона

Фото: www.globallookpress.com / Tolga Akmen

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Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа

Стелла Ассанж призвала Белый дом снять все обвинения с ее супруга, который стал «политическим заключенным».

Жена основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа была разочарована решением Высокого суда Лондона. Стелла раскритиковала британскую инстанцию, которая отсрочила экстрадицию ее супруга в США и потребовала у правительства станы дополнительных гарантий, что журналисту сохранят жизнь.

Жена основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа была разочарована решением Высокого суда Лондона. Жена основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа была разочарована решением Высокого суда Лондона. Reuters / Toby Melville

По словам жены Ассанжа, суд попросил у американской стороны письмо, в котором будет написано, что все с Джулианом будет хорошо. Она напомнила, что разбирательство вокруг его дела длится уже пять лет.

«Я нахожу это поразительным», — прокомментировала Стелла в беседе с журналистами, которые подловили ее у задния суда.

Она также добавила, что американским властям следовало бы не давать каких-то гарантий, а просто снять все обвинения с Ассанжа. По ее словам, ее муж стал «политическим заклченным», но на самом деле не должен был провести за решеткой ни дня.

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.

Уже пятый год Ассанж находится в тюрьме Белмарш, до этого он семь лет скрывался в посольстве Эквадора. В США, если экстрадиция будет одобрена, Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы. Британский суд разрешил осужденному оспорить решение об экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ассанжу могут смягчить наказание в рамках сделки с США.

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