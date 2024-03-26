Выполняли свой долг: как врачи и полицейские помогали пострадавшим в «Крокусе»

Вместе со списками пострадавших обновляются списки и с именами их спасителей. Уцелевшие в теракте разыскивают тех, кому теперь обязаны жизнью, чтобы просто сказать «спасибо».

Тем, кто буквально выносил на себе зрителей, перевязывал раны, помогал выбраться из горящего здания и найти друг друга в кровавом хаосе.

Оперативные службы отреагировали молниеносно — медики, пожарные, полицейские и сотрудники спецавиации.

Без преувеличения о героической работе экстренных служб в первые секунды и минуты трагедии расскажет корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Первые сообщения о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в день теракта поступили на пульт 112 в 20:01. Все экстренные службы незамедлительно среагировали на вызов.

Первые экипажи были на месте происшествия уже через четыре минуты. Сначала к месту трагедии прибыли врачи скорой помощи.

Медики находились в районе Павшинской Поймы. Получив вызов, резко развернулись и уже в 20:05 оказывали помощь раненым — это была бригада Олеси Машуковой.

«Пока подъезжали, были слышны уже выстрелы, автоматные очереди уже. Мы так поняли, что там уже все… Людям стали открывать дверь, люди стали ломиться в машину, просить о помощи», — рассказала врач скорой помощи Олеся Машукова.

Через минуту после первой бригады врачей прибыл и первый наряд полицейских. За ними последовали и другие патрули, сотрудники ДПС ограничили движение по МКАДу в районе трагедии.

— Я переместился вот сюда вниз чуть-чуть, получается, на этот участок дороги, — вспоминает инспектор отдельного батальона ДПС отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск Сергей Пухтель.

— На сам въезд уже к концертному залу, получается?

— Да, да. Начали люди выбегать, люди в панике. Стали люди выбегать на МКАД… Чтобы не допустить человеческих жертв.

Напарник Сергея Пухтеля Сергей Бондарь перекрыл полосу движения, чтобы люди безопасно шли в укрытия. За помощью к инспектору обратился и семилетний ребенок.

«Я спросил: „Ранен?“ Он сказал: „Нет“. Я визуально осмотрел, провел его в патрульный автомобиль, открыл заднюю дверь, посадил его в транспортное средство», — рассказал Сергей Бондарь, старший инспектор отдельного батальона ДПС отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск.

За ребенком приехал отец, с которым связались полицейские. А к «Крокус Сити Холлу» начали приезжать пожарные.

Информация о задымлении здания поступила в 20:15. Ближайшая пожарная часть находится в километре от «Крокус Сити Холла».

«В условиях абсолютно нулевой видимости и высокой температуры приходилось на ощупь прорываться. Есть понимание, что впереди нужно спасти кого-то, выполнить задачу», — отметил Дмитрий Киселев, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Московской области.

Когда стало понятно, что огонь расходится с невероятной силой, с аэродрома Раменское вылетели два пожарных вертолета.

«Отсюда мы взлетели, вышли на МКАД, по МКАДу вышли в район тушения пожара. Вот здесь Москва-река протекает. Вместе с ГИМСом спасатели подготовили небольшую полынью, как прорубь, для забора воды», — рассказал Вячеслав Давыдов, заместитель начальника Жуковского авиационно-спасательного центра полетной подготовки.

К тушению пожара привлекли и вертолеты Московского авиационно-спасательного центра. В общей сложности на «Крокус» сбросили 96 тонн воды.

Пока экстренные службы ликвидировали последствие теракта в Подмосковье, в Брянской области полицейские и бойцы спецподразделений Росгвардии задержали преступников. Сначала автомобиль террористов преследовали сотрудники ДПС.

«После повреждения всех колес данного автомобиля водитель, я так понимаю, потерял управление, и нам пришлось остановиться на проезжей части. Незамедлительно они вышли из машины, стали убегать в лесополосу», — рассказал сотрудник ДПС.

Лесополоса уже была оцеплена бойцами спецназа и оперативниками МВД. Шансов уйти у террористов не было.

«Нас расставили в цепочку вдоль леса, после чего нас направили просматривать лес на предмет установления лиц, которые скрылись. Мой коллега сказал, что с левой стороны видел какие-то движения. Подбежал к ним, они сели на колени, одного мы задержали», — рассказал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска по Брянской области Никита Пушкарев.

«Наш снайпер увидел на дереве тепловую цель. Увидели, что это человек. Подавали ему различные команды слезть, на что он не реагировал. Далее было принято решение рубить дерево. Срубили дерево, обезвредили подозреваемого и передали сотрудникам МВД», — рассказал сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Партизан» управления Росгвардии по Брянской области.

Всем, кто принимал участие в задержании, губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил награды. За оперативную и слаженную работу сотрудников всех ведомств поблагодарил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Особо хочу поблагодарить врачей, спасателей и сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно, по горячим следам задержали причастных к этой трагедии преступников, и, конечно, всех неравнодушных людей, настоящих героев, которые, несмотря на смертельную опасность, выводили людей, защищали от террористов, кто был рядом», — сказал Мишустин.

В ликвидации последствий задействовано больше полутысячи врачей, сотни спасателей и полицейских. Сложную работу специалисты продолжают и сейчас.